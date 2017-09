Åpner for dansk design

Den danske kjøkkenleverandøren Designa får sitt første utsalg i Trondheim.

I dag, torsdag 14. september, har de åpningsfest hos Byggmakker Tiller. I lokalene på Tiller kan de boltre seg over 240 kvadratmeter, noe som skal være blant de største Designa-utstillingene i Norge, ifølge markedssjef i Designa, Andreas Lundgård som er glad for å entre det trønderske markedet med et kjøkkenmerke som har levert kjøkken over hele Norden i over 25 år.

Trøndelag er attraktivt

Han sier at Trondheim og Trøndelag er et attraktivt område for Designa, og er fornøyd med å ha inngått avtale med Byggmakkerkjeden og Steinkjer-bedriften Gipling som eier og driver Byggmakkerbutikkene i Midt-Norge.

Han påpeker at Designa er anerkjent for å levere miljørettet interiør, og at de har sterkt fokus på miljø og gjenbruk i sine varer.

Fiks ferdig

For Byggmakker sin del er kjøkkenet Designa et viktig tilskudd i butikken.

- Vi ønsker å gjøre Byggmakker til en fristende og høykvalitets kjøkkendestinasjon, sier Per Hangerhagen, administrerende direktør i Gipling AS.

Han sier at intensjonen er å utvide Byggmakker Gipling som en komplett kjøkkendestinasjon hvor de kan levere kjøkken fiks ferdig.

100 % dansk

Designa ble grunnlagt i Danmark i 1992 som Designa Møbler A/S. De har 38 butikker i Danmark, to på Færøyene og 18 utsalg i Norge. Selskapet er 100 prosent dansk, og det meste av produksjonen foregår i Kjellerup i Midtjylland.

Byggmakker er en av Norges største landsdekkende byggevarekjeder med rundt 80 utsalgssteder som selger til både forbruker- og proffmarkedet. Steinkjer-firmaet Gipling AS eier og driver 17 Byggmakker-utsalg i Midt-Norge.