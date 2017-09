«Borteseier» i Lina Roindt

Trond Ørjan Eide fra Strindheim vant i helga den 24. utgaven av Lina Roindt i Rindal. Eide løp inn på tida 34,47, og var dermed nesten tre minutter foran Håvard Gjeldnes, som representerer arrangørklubben Rindal IL.

På de neste plassene i klassen menn 21–34 år, var det også lokale utøvere; Jo-Inge Sandvik fra Svorkmo/NOI tok tredjeplassen, etterfulgt av rindalingene Sigmund Ofstad, Ole Sæterbø, Morten Svinsås og Tommy André Haugen.

I klassen gutter 12-14, var Morten Grut fra IL Nor og Even Jordet Ratøyen fra Meldal IL eneste deltakere. I klassen menn 15–20 år, tok Erik Løfald fra Rindal førsteplassen, mens Jan Romundstad fra Rindal IL og Jan Martin Ratøyen fra Meldal IL var de to som stilte i mennenes klasse 45–49 år.

I alt 18 løpere stilte i konkurranseklassen, fordelt på sju klasser.

Årets Lina Roindt gikk i perfekte værforhold på Fv 65 og gjennom Rindal sentrum. Start og innkomst var som vanlig ved Torshall, og like som vanlig var Tor Jarle Bolme både primus motor og speaker.