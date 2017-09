Båtutstyr meldt stjålet

Lørdag ettermiddag fikk politiet melding om stjålet båtutstyr fra Kirksæter marina i Hemne.

- Det er stjålet utstyr fra minst to båter som ligger i marinaen. Forholdet vil bli anmeldt over helga. Det er uklart når det har skjedd, og jeg har heller ikke oversikt over hva som er stjålet, men det skal være snakk om delvis ganske tungt utstyr, sier Astrid Metlid, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.