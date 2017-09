Gikk rundt med tre pistoler i Orkanger sentrum

Politiet fikk klokka 00.50 natt til lørdag melding om at en person hadde vist fram et skytevåpen i sentrum av Orkanger. Ingen skal ha blitt truet, men politiet rykket likevel ut for å sjekke meldinga.

- Vi påtraff tre ungdommer i 16-17-årsalderen i Orkdalsveien mot Kiwi-butikken. Da de så patruljen, løp de i ulike retninger. Samtidig ble det observert at den ene kastet fra seg noe, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Ungdommene ble etter hvert tatt hånd om. Og gjenstanden som var kastet, viste seg å være en startpistol.

- Vi fant patroner til startpistolen på den ene ungdommen. Han hadde også to gasspistoler på seg, forteller Johansen.

Det er ikke kjent hva som var bakgrunnen til at de gikk rundt med disse våpnene. Ei heller hvem som eier dem.

- To av ungdommene er lokale, mens den siste er utenbygds. Alle tre blir anmeldt for forholdet, opplyser Johansen.

Foreldrene er rutinemessig varslet om hendelsen, som ifølge politiet, sett i ettertid, framstod som udramatisk.

- Det var ingen truende situasjon. Det var nok noen som ikke hadde tenkt seg om, slik vi oppfatter det, sa operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til ST i helga.

Politi over hele landet har de siste åra opplevd en økning i antall tilfeller der unge gutter skremmer befolkningen med softgun og gasspistoler, og at de erfarer en holdning blant unge som tilsier at dette er greit.

Softgun og gasspistoler kan kjøpes enkelt i nettbutikker eller i sportsforretninger. Og de kan også lages som kopier av langt farligere våpen, noe som er egnet til å skape frykt når de blir observert i hendene på ungdommer på gata eller i skolegården.