Mislikte at bilen skulle tvangsselges

En mann på Løkken fikk fredag ettermiddag besøk av en person som skulle hente bilen hans. Bakgrunnen var at tingretten hadde avgjort at kjøretøyet skulle gå på tvangssalg for å inndrive gjeld.

Men da inndriveren ikke identifiserte seg, nektet løkkenbyggen å gi fra seg bilen. Under diskusjonen endte det med at mannen tok nøklene til inndriverens bil og låste seg inne i en bygning.

Mannen ringte deretter selv politiet mens han satt innelåst og ba om bistand. Etter en stund ankom en patrulje. Men mannen kom aldri ut av bygningen med bilnøklene til inndriveren.

Det hele endte med at politiet rekvirerte Falck, som tok med begge bilene. Både den som skulle tvangsselges og bilen til inndriveren som nå sto uten nøkler.

Løkkenbyggen vil bli kontaktet av politiet etter hvert, fastslår politiet.