Mislikte sterkt at bilen skulle tvangsselges

En mann på Løkken fikk fredag ettermiddag besøk av en kar som skulle hente bilen hans. Bakgrunnen var at tingretten hadde avgjort at kjøretøyet skulle gå på tvangssalg for å inndrive gjeld. Karen som ankom Løkken, var altså Namsmannens forlengede arm. I tillegg var Falck der for å ta med bilen.

Men mannen var mildt sagt lite samarbeidsvillig da de ankom stedet. Ikke bare nektet han å gi fra seg sin egen bil. Han var ifølge politiet også truende overfor dem som skulle utføre oppdraget, i tillegg tok han nøklene til bilen inndriveren kom kjørende i og stakk av.

- Mannen gjemte seg. Politiet ble varslet og kom til stedet, men de fant ham ikke, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Resultatet ble at Falck måtte ta med begge bilene, både den som skulle tvangsselges, samt bilen som nå stod uten nøkler.

- Vedkommende vil bli kontaktet av politiet, fastslår Johansen.