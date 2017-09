— Så god som ny

Hemne

Fv 680 i Hemne har fått ny asfalt og vegoppmerking. I tillegg er det gjort mye «usynlig» arbeid.

— I tillegg til at det er lagt 6,5 kilometer med ny asfalt, har vår entreprenør Mesta også skiftet ut hele 15 stikkrenner langs hele strekningen. Dette arbeidet har foregått på natta for ikke å hindre trafikken for mye, opplyser byggeleder Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen i en pressemelding.

Stikkrennene er rør som går under vegen og sørger for at vannet i terrenget rundt vegen får komme forbi vegen uten å gjøre skader.

— God drenering av vegen er alfa omega for at vegen skal ha en god bæreevne. Da unngår vi skader i form av sprekker og hull når tyngre kjøretøy kjører på veien. Et annet tiltak som er gjort for å få god drenering i vegen, er å fjerne vegetasjonen i grøftene, sier Rødal.

Mer trafikksikker

Det er Veidekke som har lagt ny asfalt.

— De har lagt et forsterkningslag med asfaltert pukk enkelte steder der veien trenger ekstra forsterkning. I tillegg er det lagt et slitelag på toppen, opplyser Jan Ivar Rødal.

Vegen er altså merket på nytt, og langs deler av strekningen er det også satt nytt rekkverk.

— Dette er god bruk av hver eneste krone. Disse tiltakene gir synlige resultater, og det vil gjøre vegen mer sikker å kjøre på og kjøreopplevelsen bedre, sier prosjektleder Andreas Tessem i Statens vegvesen i den samme pressemeldinga.

Prikken over i-en

Som et siste tiltak skal så å si samtlige skilt langs strekningen skiftes ut i løpet av høsten. Mange av de eksisterende skiltene begynner å bli temmelig «bleke». De nye skiltstolpene er dessuten laget for å ta imot støtet dersom noen kjører inn i dem.

Statens vegvesen er svært godt fornøyd med hvordan «nye» Fv 680 er blitt:

— Vegen er som ny, og vi håper at alle veifarende er fornøyd, sier Jan Ivar Rødal.

