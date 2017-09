Ny flyrute mellom Ørland og Oslo

Fly Viking inngikk nylig en avtale med Ørland kommune om oppstart av flyrute mellom Ørland og Oslo. Første flyvning skjer mandag 16. oktober.

- Dette er en god nyhet for hele regionen, og en stor dag for sivil luftfart til og fra Fosen samt kysten av Trøndelag, sier ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune i ei pressemelding.

Ørland kommune er eier av den sivile flyterminalen Ørland lufthavn.

Større fly – bedre tilbud

Mandag til fredag blir det to daglige avganger i hver retning mellom Ørland og Gardermoen, mens det søndager blir én avgang i hver retning.

Ørland kommune og Fly Viking har den siste tida hatt en god dialog, med mål om at selskapet kan avløse ruta som Air Norway har operert mellom Ørland og Gardermoen.

- Med Fly Viking på plass betyr det et bedre rutetilbud, større fly og lavere priser, sier Myrvold.

Håper ruta blir brukt

- Jeg har positive forventninger knyttet til denne nye ruten. Når vi etablerer oss på nye destinasjoner, så ligger det til grunn at vi tror at vårt tilbud vil være attraktivt for de reisende. For at vi skal kunne opprettholde et godt flytilbud, og samtidig holde prisene nede, er vi imidlertid avhengig av at vårt rutetilbud blir brukt av de reisende, forteller styreleder Ola Olsen i Fly Viking.

Det var formannskapet i Ørland kommune, som i et hasteinnkalt møte torsdag formiddag enstemmig ga grønt lys for å inngå avtale med Fly Viking.

- Det blir viktig at vi nå får nødvendig dialog med fylkeskommunen, AtB og andre aktører, slik at flyruta fra Ørland blir et alternativ også for reisende som kan bruke båt og/eller buss som tilslutning, påpeker ordføreren.

Ytre Agdenes

Agdenes-ordfører Oddvar Indergård ønsker det nye flytilbudet velkommen. Med nye og flere avganger fra Ørland lufthavn, blir det enklere for innbyggere i Agdenes å komme seg til hovedstaden.

- Det har vært et tilbud fra Ørland til Oslo i lengre tid. Men avgangen er så tidlig at folk i Agdenes ikke rekker flyet fordi de må vente på ferja, sier han.

- Men nå blir det to daglige avganger i ukedagene; én på morgenen og én på ettermiddagen?

- Ja, da blir det bedre. Tilbudet er nok mest egnet for folk i Ytre Agdenes, som må bruke lengre tid til Værnes enn til Ørland. For de i indre Agdenes, er det mer eller mindre hipp som happ i forhold til kjøretid til de to flyplassene, sier han.

39 passasjerseter

Flytida mellom Ørland og Gardermoen blir 65 minutter, med avganger alle dager unntatt lørdag. Fly Viking benytter flytypen Dash 8–103 på sine ruter, en flytype som er betraktelig større enn det reisende fra Ørland lufthavn har vært vant til.

Dash 8 er en canadiskprodusert flytype som har 39 passasjerseter, og det er kabinpersonale på alle flyvninger.

- Vil du som ordfører oppfordre innbyggerne i din kommune om å bruke det nye flytilbudet?

- Ja, og det har vi også gjort tidligere. Når vi reklamerer for Agdenes, tar vi med at det går fly fra Ørland til Oslo, svarer han.

- Vil du prøve ut tilbudet selv?

- Ja, det tror jeg. Jeg flyr en del til Oslo, både i embets medfør og i privat sammenheng, sier Indergård.