Fotgjenger i én måned for skade på frontruta

Meldal

En mann i 60-åra fra Meldal er dømt til å betale ei bot på 5000 kroner, og han er fratatt førerretten for bil for en periode for én måned for brudd på veitrafikkloven. Grunnlaget er at han i august i år kjørte bil med omfattende skader på frontruta. Det gjorde sikten svært begrenset.

Den tidligere ustraffa mannen avga i retten en uforbeholden tilståelse og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Dette er tatt med som en formildende omstendighet. Det samme er det faktum at han kjørte i svært lav fart, anslagsvis 25 km/t, på en vei det ikke var trafikk. Faktisk var mannen på vei til å verkstedet for å levere bilen da han ble tatt.

Han vedtok dommen fra Sør-Trøndelag tingrett på stedet.