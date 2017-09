Gikk berserk på politihuset

Rennebu

En mann i 60-åra fra Rennebu må møte i retten for vold mot politiet og for å ha begått hærverk.

Han har tre tiltalepunkter imot seg i en sak som er berammet til hovedforhandling i oktober. At han sparket to politibetjenter ved publikumsmottaket på politihuset er to forhold. Det tredje er at han slo inn ei glassdør med murstein ved sikkerhetskontrollen, også det på politihuset.

Tiltalen er tatt ut av Statsadvokatene i Trøndelag.