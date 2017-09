Her slippes bilene gjennom bare hver hele time

Statens vegvesen opplyser at de starter et arbeid ved Kalurdalstunnelen i Agdenes klokka 07.00 onsdag 27. september. Dette er et fjellsikringsarbeid som vil pågå i to-tre uker. Veien blir stengt i inntil én time i gangen, men det åpnes for gjennomkjøring tilpasset bussrutene.

I rushtrafikken/pendlertrafikken om morgenen og ettermiddagen vil det bli kolonnekjøring forbi anleggsområdet med ujevne mellomrom, tilpasset hvor stor trafikken er. Ellers er det planlagt å åpne veien for å slippe trafikken forbi hver hele time.

Arbeidet vil foregå fra mandager til lørdager i tidsrommet 07.00 til kl. 19.00 Arbeidet er imidlertid planlagt avsluttet klokka 13 på fredager, av hensyn til helgetrafikken. Det foregår ikke arbeid på kveld, natt eller søndager, da er veien åpen for trafikk som vanlig.

Monterer fanggjerde

Fv. 710 må stenges om dagen mens det pågår arbeid av hensyn til trafikantenes og mannskapets sikkerhet. Entreprenørens mannskap skal montere fanggjerde i fjellet ved inngangen til Kalurdalstunnelen, og de må bruke kran.

- Vi beklager ulempene veistengningene medfører for trafikantene. Av hensyn til sikkerheten til trafikantene og til mannskapet som jobber, er vi nødt til å stenge veien. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for god fremkommelighet i arbeidsperioden. Vi ber om at alle følger skiltingen og tar hensyn til anleggsarbeiderne, sier byggeleder Aleksandar Pesut i Statens vegvesen.