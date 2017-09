Orkdaling må sone

Orkdal

En mann i 20-åra fra Orkdal må sone 90 dager i fengsel for brudd på flere bestemmelser i straffeloven.

To forhold går på vold og fysisk krenkelse i form av å ta kvelertak og klemme hardt til på to forskjellige personer. Et annet forhold går på trusler, i dette tilfellet ved bruk av brekkjern, mens det siste omhandler oppbevaring av dopingmidler.

I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett går det også fram at han er frikjent for et annet tiltalepunkt som omhandler vold.

I retten erkjente mannen kun forholdet knyttet til oppbevaring av dopingmidler.

Dommen er en fellesstraff for en dom fra i vinter. De straffbare forholdene han er dømt for i den siste saken, er begått i prøvetida for den tidligere dommen.

Dommen er avsagt under dissens, da en av meddommerne mente mannen burde frifinnes for to tilfeller av vold.