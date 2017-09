Avskiltet fire mopeder i Hemne

En politipatrulje gjennomførte onsdag kveld en aksjon mot mopeder i Kyrksæterøra sentrum.

- Utenfor klubben i Øragata samles det ofte ungdommer på moped. Her ble fire mopeder avskiltet i går, forteller Ole Johan Vassli, politiførstebetjent ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

Avskiltinga var basert på mistanke om at kjøretøyene var trimmet. Det vil si at motoren er utbedret slik at den yter mer, og dermed kan de kjøre fortere.

- Eierne av mopedene var alle ungdommer bosatt i Hemne, sier Vassli.

- Har aksjonen sammenheng med alle meldingene om råkjøring på moped på Kyrksæterøra i det siste?

- Det er klart at etter mange meldinger om høy hastighet på moped og såkalt villmannskjøring, har vi ekstra fokus på dette når vi kjører rundt her, svarer han.

Ungdommene må nå få godkjent tohjulingene hos Biltilsynet for å få igjen skiltene. Da vil det bli dokumentert om mistanken om trimming var reell.