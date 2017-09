Her er «problemområdene» i Orkdal

Det lokale politiet driver i tillegg til oppklaring av saker, også forebygging av kriminalitet. Det gjør de blant annet ved å patruljere rundt i nærmiljøet. På denne måte er de synlige, noe som sannsynligvis skremmer enkelte fra å begå kriminelle handlinger.

Det er enkeltområder i Orkdal som defineres som «problemområder». Her kjører patruljene ofte innom for å holde oversikt over plassene, som ofte er samlingsplasser for ungdom.

Eksempel på slike områder er Shell Bårdshaug, Utenfor Kiwi-butikken på Orkanger, i parkeringshuset på Amfi-senteret og ute på parkeringsplassen ved Oti-sentret.

- Vi driver forebygging av problemområder ved ofte å kjøre innom disse stedene, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

