Kjørte seg fast på blindvei i forsøk på å passere Klinglien

Klinglien er som kjent stengt for vedlikehold, og det er ikke bare over Skulmoen folk legger turen for å komme seg forbi det stengte veiområdet. Torsdag ble en utenlandsk semitrailer stående fast i Svinsøyen.

- Den var på vei fra Løkken i retning Orkanger, og tok til venstre nedover Svinsøyen (rett før Skjøtskift bru, som er under utbedring). Dette er en blindvei, hvor gården min ligger i enden, forteller Jonny Svinsøyen Snøsen.

Da han kontaktet avisa torsdag formiddag, var Viking på vei for å hjelpe semitraileren på rett kjøl. Det var nemlig ikke mulig å komme verken opp eller ned på den smale og svingete veien.

- Det har vært flere sjåfører på villspor nede hos oss etter at veien stengte, også personbiler. Men problemet oppstår jo virkelig når det er trailere som kommer nedover her, sier Snøsen.

Han stiller spørsmål ved om skiltinga er god nok, når trailere havner over Løkken og blir stående fast i stedet for å ta av mot Storås når de kommer gjennom Meldal.

