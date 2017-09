Vil skape en bedre verden

I år 2000 la AUF-eren Ingvill Kvernmo til side sine egne studier for å kunne få drive politikk på heltid gjennom NTNUs øverste beslutningsorgan – Kollegiet. Politisk karrierejakt? Nei, hun hadde bare et brennende ønske om å skape en bedre verden.

Ingvill avviste at hun valgte politikk som karrierevei. Dessuten trodde hun at hun var for ærlig til å kunne nå toppen.

– Skal du nå toppen i et politisk parti, må du holde deg inne med de «sterke». Jeg tror jeg er for ærlig til det. Min motivasjon ligger i å kjempe for det jeg har tro på. Jeg tror ikke at jeg vil kunne klare å argumentere mot min egen overbevisning, selv om det vil være taktisk riktig i forhold til å være på lag med de «sterke» – og dermed ha muligheten til å nå toppen, fortalte Kvernmo til ST.

Hun var med andre ord en idealist, og kom frem til at det kanskje var litt naivt å tenke slik, men sikker var hun ikke.

Ingvill fikk tidlig interesse for politikk, noe av skylda måtte nok faren hennes, daværende orkdalsrådmann Nils Kvernmo, ta.

– Jeg husker jeg og søstera mi brukte å terge far med at Høyre var best, og Arbeiderpartiet dårlig. Han brukte å spøke med at det ble stopp i utbetalinga av ukepenger om vi ikke innrømmet at Arbeiderpartiet var best.

Som 17-åring ble hun valgt inn i fylkesstyret for AUF. Etter det ble politikk hennes viktigste hobby, og vel så det. Hun ble medlem i kommunestyret i Orkdal, satt i hovedutvalg for areal og næring, var vara til formannskapet, ledet Sosialdemokratisk studentforbund i Trondhjem, og satt også i sentralstyret. I tillegg satt hun på studenttinget i NTNU, og var, i artikkelens skrivende stund, en av tre studentrepresentanter i Kollegiet ved universitetet, som altså er universitetets øverste beslutningsorgan.

STs reporter spurte om hun rakk å drive med noe annet enn politikk.

– Nei, men jeg synes jeg får så mye tilbake at jeg føler det er verdt det, var svaret fra den unge AUF-eren.

– Hva med kommunestyret? Er det forgubbing der?

– Litt. Vi trenger nok litt nytt blod. Ellers vil jeg si at kommunestyret i Orkdal er for stort og mange ganger et eneste stort gjesp. sakene avgjøres som regel i gruppemøtene på forhand, men allikevel debatteres saker i timevis. Spesielt ille er det når lokalavisa er til stede. Da skal alle si sin mening, i håp om å få sitt syn på trykk. Jeg mener vi burde bli flinkere til å ta hele diskusjonen i kommunestyret, og gjerne også bli flinkere til å lytte til argumenter på tvers av partilinjene. Først da får vi en konstruktiv debatt, avsluttet Ingvill Kvernmo.

I en kommentar, fortalte fylkessekretær for Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, at han var glad for å ha Ingvill Kvernmo i sine rekker, og avslørte at navnet hennes var å finne blant de 16 som sto oppført i utkastet til valglisten for Sør-Trøndelag Arbeiderparti, og at hun kunne nå langt.