Damene fylte Damphuset

Sjelden eller aldri har Damphuset på Orkanger vært så fylt til randen som det var tirsdag kveld da Orkanger Sanitetsklubb, i forbindelse med Sanitetens uke, inviterte til «En kveld for bra damer».

- To dager etter at arrangementet ble opprettet på Facebook, var påmeldingslistene fulltegnet, og 140 damer satt i salen da Guri Solberg innledet med sitt «Bra damer»-foredrag, forteller Hege Røttereng i Orkanger Sanitetsklubb.

Femti episoder

Guri Solberg er mest kjent fra radio og TV 2, men har den siste tiden laget podcasten «Bra Damer». Det har blitt over femti episoder av podcasten der ulike kvinner, som av ulike grunner har gjort seg bemerket, blir invitert til intervju.

Solberg viste klipp fra flere intervju av bra damer under foredraget. Hun snakket også om feminisme, røde kjoler, sex og skam, og viste til at samfunnet fremdeles behandler kvinner og menn ulikt i like situasjoner.

Latter og ettertanke

Foredraget var uten løsning eller konklusjon, men hun hadde en oppfordring om at kvinner må bli flinkere til å by på seg selv, si i fra og til å finne ut hva som virkelig teller. Solbergs bidrag ble svært godt tatt imot. Det framkalte både latter og ettertanke.

- Intensjonen med Sanitetens uke er å skape blest om sanitetsforeningen, men også å sette fokus på sakene foreningen brenner for. Det ble derfor informert om kampanjen #jeglikerdeg, som er et del av Norske Kvinners Sanitetsforenings kamp mot skjønnhetshysteriet, forteller Røttereng.

Snudd trenden

Videre ble det også orientert om arbeidet i Orkanger Sanitetsklubb, som var arrangør og er et «yngre» arbeidslag under Orkdal Sanitetsforening. Foreninga har til tider hatt en høy gjennomsnittsalder, men det ser ut for at man har snudd trenden.

Det siste året har man fått 120 nye medlemmer, noe som selvfølgelig skaper entusiasme og pågangsmot for videre sanitetsarbeid.

Etter enkel, men god bevertning med oster fra Orkladal Ysteri, ble det klart for åresalg. Sanitetskvinnene har tradisjon for å drive innsamling av midler til gode formål i sine møter, og handelsstanden i Orkdal hadde villig og raust bidratt med premier.

Tidenes åresalg

Noen vil påstå at dette var tidenes åresalg, da enkelte av gevinstene fikk forsamlinga til å applaudere.

Som avslutning på kvelden var Bergliot Johanne Lund innleid for å gi damene en introduksjon i yoga. Lund innledet med å fortelle om egne erfaringer med yoga, før det ble demonstrasjon av ulike øvelser. En ny og spennende opplevelse for mange.

- Sanitetsklubben fikk mange gode tilbakemeldinger på arrangementet - det ble virkelig en bra kveld for bra damer, sier Røttereng.