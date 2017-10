Væpnet aksjon etter at mann ble sett med våpen

Politiet fikk lørdag kveld like etter klokka 21 melding om at en mannsperson i alderen 25-35 år var observert utenfor Kiwi-butikken på Orkanger med noe som lignet en pistol. Melderen hadde også i forkant av observasjonen hørt et smell, som han satte i sammenheng med det han etterpå fikk se.

- Politiet bevæpnet seg. Det ble gjort søk i området, men personen som passet til beskrivelsen ble aldri funnet. Vi har heller ingen andre opplysninger, så saken ga ingen resultat, forteller Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det er ikke kommet inn flere meldinger om det samme. Det er heller ikke rapportert om personskader eller materielle skader på ting knyttet til observasjonen.

- Saken følges opp, sier Hollingen.

Politiet er interessert i tips dersom noen vet noe om dette.