Blåskjelltrøbbel

Snadder og Snaskum AS, trekker tilbake 8 tonn levende blåskjell pakket med best før dato i løpet av oktober 2017. Årsaken er at det er funnet DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) som gir risiko for diare, oppkast og magekramper.

Snadder og Snaskum, som har tilhold i Rissa kommune i Sør-Trøndelag, opplyser at noe av blåskjellene nok er spist, mens resterende parti trekkes tilbake fra markedet.

Produktene er høstet etter høstetillatelse fra Mattilsynet, men rask oppblomstring av DSP-toksiske alger har ført til at det er algegift i blåskjellene.

Snadder og Snaskum AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det.