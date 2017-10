Høytid for kollisjoner med vilt

På denne tida av året øker risikoen for å kollidere med et dyr på veien. Spesielt i grålysningen tidlig på morgenen og når det begynner å bli mørkt på kvelden er utsatte tidspunkter for krasj.

- Mellom klokka 15 fredag ettermiddag og klokka 08 mandag morgen er det registrert åtte meldinger om påkjørsel av vilt. Det er både hjort, rådyr og grevling, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Han oppfordrer bilister om å være oppmerksom på dyr i veikanten og som krysser veien på denne tida av året.

- lysskiftet på døgnet gjør dem mer utsatt når de skal finne mat, sier Johansen.