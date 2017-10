Yrkesmesse med speed dating

Torsdag er det igjen klart for Yrkes- og utdanningsmessa i Meldalshallen, et arrangement som både elever og næringsliv vil dra nytte av.

- Dette er årets treffpunkt mellom elever og næringsliv. Vi har inviter næringslivet til å komme på messa, og vi kunne gjerne tenkt oss enda flere deltakere, sier Toril B. Kyllo i Orkladal næringsforening.

I år deltar 35 bedrifter, som til sammen representerer over 50 bransjer, da noen av dem opererer innenfor flere retninger.

Fra flere kommuner

Det er duket for en hektisk og informativ dag, hvor mellom 1200 og 1300 elever skal få et møte med de ulike bransjene.

- Det er 9. og 10.-klassinger fra Meldal, Snillfjord, Agdenes, Skaun og Orkdal samt videregåendeelever fra 1. og 2. klasse. I tillegg har vi nesten 70 stykker fra voksenopplæringa. Grunnskoleelevene er ofte nysgjerrige på hvilken retning de skal ta, mens de fra videregående gjerne har bestemt retning og vet mer nøyaktig hvem de vil snakke med, sier Kyllo.

I fjor startet de for første gang opp med speed dating på messa.

Sju verdener

- Elevene er delt inn i grupper på 20–30 stykker, som går rundt i sju ulike bransjeverdener. På den måten kan elevene følge et program og komme gjennom alle bransjene, i motsetning til tidligere hvor de bare gikk fritt i hallen. Bedriftene er delt inn i bransjeverdener, med et ganske stort område for hver bransje, sier Kyllo.

- Hvordan fungerte speed datinga i fjor?

- Det var første gangen, så det var noen oppstartsproblemer. Vi har tatt lærdom og gjort en del endringer i år. Blant annet blir det egne guider som er med elevene rundt, sier hun.

Framtidig arbeidskraft

Etter speed datinga er det litt tid til å gå fritt rundt og prate med dem man vil. Her må både elever og bedrifter se sitt snitt til å knytte kontakter og hente informasjon.

- Elever som trenger læringeplass har opplevd å få kontakt direkte med bedrifter gjennom messa. Det er verdifullt også for bedrifter å knytte kontakter. Det er deres framtidige arbeidskraft de kan møte, og det er nyttig, sier Kyllo.

- Er det mange bedrifter som ser verdien av å delta?

- Vi skulle gjerne hatt flere, det er noen bransjer som mangler. Men noen bedrifter representerer flere bransjer. Likevel håper vi flere vil være med i framtida, sier Kyllo.

Forberedelser

Messa arrangeres vekselvis i Meldalshallen og i Sondrehallen ved Orkdal vidaregåane skole. I år er det altså Meldalshallen som tar imot de mange elevene som skal tilbringe dagen med nyttig informasjonshenting.

- Elevene må forbedrede spørsmål til speed daten, og er delt inn i grupper på forhånd. Dette blir mer systematisk enn tidligere, sier hun.