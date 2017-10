Tilbake til kommunalkomiteen

Etter innstilling fra valgkomiteen ble Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2017-2021 konstituert på gruppemøtet i dag. Der går det fram at Jorodd Asphjell fra Orkdal får kommunalpolitikk som sitt arbeidsfelt i den kommende stortingsperioden.

- Valgkomiteen har lagt vekt på at Arbeiderpartiet trenger både fornyelse og videreføring av verdifull erfaring. Det har vært viktig for oss med god balanse både på kjønn og representasjon fra ulike deler av landet i komiteene, sier valgkomiteens leder partisekretær Kjersti Stenseng.

Asphjell har tidligere sittet i Helse- og omsorgskomiteen (2005-2009 og 2009-2013). Asphjell har også tidligere sittet i kommunalkomiteen, fra 22. mars 2013 til 30. september 2013, til han etter valget i 2013 ble flyttet over til Justiskomiteen.

Ser nye muligheter

Partileder Jonas Gahr Støre er valgt til parlamentarisk leder og nestleder Hadia Tajik er valgt til parlamentarisk nestleder. Sammen med Fredric Holen Bjørdal og Kari Henriksen utgjør de gruppas arbeidsutvalg.

- Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe blir et sterkt lag. Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv. Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høyre-regjeringen ikke lengre har en samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye muligheter for å få gjennomført god Ap-politikk, sier Stenseng.

Finans, kontroll og transport

De øvrige Ap-politikerne fra Sør-Trøndelag er fordelt slik:

Finanskomiteen: Trond Giske (leder)

Kontrollkomiteen: Eva Kristin Hansen (nestleder). Hansen blir også medlem av presidenskapet.

Transportkomiteen: Kirsti Leirtrø