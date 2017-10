Tirsdag la Politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal og Snillfjord ut et realt hjertesukk på sosiale medier, etter å ha stanset fire biler på E39 i over Søvasskjølen i henholdsvis 119, 125, 129 og 130 km/t i 80 sonen i løpet av de fire siste vaktene.

«Disse bilistene utgjør en betydelig risiko for andre trafikanter, også deg. Kontrollene varte bare et par timer hver», skriver politiet.

Felles for kontrollene var at politiet sto synlig for dem som passerte dem bakfra ved starten av hver kontroll. Mange av dem som passerte varslet da møtende trafikk om kontrollen ved å blinke med langlysene. Det skal ha resultert i lav hastighet akkurat forbi kontrollen, samt flere biler som har stanset forut for kontrollen der fører har gått ut for å se på lysene sine.

«Så fort vi skjulte kontrollene kom hastigheter 40–50 km/t over fartsgrensen. Så neste gang du blinker til en møtende bil for å varsle om kontroll, tenk på at du da aktivt bidrar til å øke risikoen på veien du selv ferdes på. Du lurer ikke politiet, du lurer deg selv og de du er glad i», skriver politiet.