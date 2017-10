Får nye oppgaver

Det har lenge vært kjent at Gunn Iversen Stokke (Sp) ville måtte gi fra seg vervet som fylkesvaraordfører når nye Trøndelag er en realitet etter nyttår.

I dag ble det imidlertid offentlig at posten overtas av Nord-Trøndelags Tomas Iver Hallem (Sp), mens Tore O. Sandvik (Ap) blir fylkets første ordfører.

Stokke tar i stedet over vervet som leder for Utvalg for veg. Til nå har denne posten vært bekledd av Karin Bjørkhaug (KrF) fra Meldal. Stokke er svært fornøyd med at det ble nettopp dette utvalget for henne.

- Vi hadde kabalen på plass tidlig om at Hallem skulle bli fylkesvaraordfører, og da var førsteønsket mitt veg. Jeg synes det er et veldig viktig utvalg. Vi har store utfordringer i Trøndelag som i resten av landet, både når det gjelder etterslep på fylkesvegene, og når det gjelder nybygging. Det blir svært interessant å være med og påvirke prioriteringene, sier Stokke.

- Har du noen prosjekter som du vil prioritere med en gang?

- Nei, nå skal jeg først bruke tid på å sette meg inn i ståa for hele Trøndelag, både når det gjelder utfordringer og når det gjelder tiltak i handlingsplaner og budsjett, sier Stokke.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har rent flertall i det nye fylket. Fylkestinget skal bestå av 78 personer, og det blir et fylkesutvalg på 15 personer. Det blir fem hovedutvalg som Ap og Sp har fordelt seg imellom. Selve konstitueringen av det nye fylkestinget for Trøndelag fylkeskommune skjer på Stiklestad 18. oktober.