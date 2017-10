Formannskapet vedtok ny Laksøra-regulering

Etter en lang debatt vedtok formannskapet onsdag å åpne for detaljhandel på Laksøra og Beitøra. Det stilles imidlertid krav til størrelse på forretning, slik at man kan unngå for eksempel dagligvare.

I vedtaket heter det at forretningene på dette området må ha ei butikkflate på minimum 1800 kvadratmeter.

Det var et flertall på seks mot fem som stemte for dette forslaget.

- Klare regler

To i formannskapets Ap-gruppe har lenge signalisert at de var tilhengere av en oppmykning av reguleringsbestemmelsene. Finn Hoff (gruppeleder for Ap) uttalte nylig i ST at han ønsket klare regler:

- Jeg er innstilt på å være med på å åpne opp for storhandel dersom vi setter ei grense på 2000 kvadratmeter butikkareal. Men om det oppstår tvil om hvorvidt vi kan sette et slikt krav, må jeg i tenkeboksen, sa Hoff til ST i forrige uke.

Avgjøres om to uker

Grensen på 2000 kvadratmeter har vært nevnt ved flere anledninger. Det kom derfor som en overraskelse på Hoff og hans partikollega, Trude Tevik Gulbrandsen, at flertallsgruppa ønsket å sette grensa på 1800 kvadratmeter. Begge Ap-representantene gjorde det klart at de ikke ønsket å stemme for dette.

De ønsket å sette grensa ved enten 2000 kvadratmeter butikkareal, eller ved 3000 kvadratmeter bruttoareal. Men dette ble altså nedstemt.

Saken avgjøres endelig i kommunestyret 25. oktober. Det er imidlertid knyttet liten spenning til Laksøra-saken, i og med at hele flertallsgruppa står samlet.

Møtte opp

Flere representanter for sentrumsbutikkene møtte opp i formannskapssalen. De har gitt klart uttrykk for at de frykter for sentrumsutviklinga dersom det åpnes for detaljhandel på Laksøra.

Den samme frykten ble målbåret av Berit W. Johansen (Småbylista), Knut Even Wormdal (Ap) og Marit Mjøen (Ap). Det ble fremmet et utsettelsesforslag, men det ble nedstemt.

De tre ovennevnte politikerne ønsket å beholde dagens reguleringsbestemmelse.

Dersom reguleringsbestemmelsen som ble vedtatt i formannskapet går gjennom i kommunestyret, vil det åpne for forretninger som Biltema, XXL og Jula.

Ingen debatt

Laksøra-saken var en del av behandlinga av næringsplan. Det var ingen debatt om de andre områdene i planen. Med andre ord: Ikke en eneste politiker tok til motmæle mot omdisponering av landbruksjorda i Furumoen, der Norsk kylling vil bygge.

Det eneste som ble diskutert når det gjaldt Furumoen, var reetablering av kjela i Furumoen. Det var full enighet om at Furumokjela, som er en del av Norsk kylling-tomta, må etableres på nytt - sør for den omdisponerte tomta.