Masse å finne på

Det er ingen grunn for skoleelevene i Orkdal å frykte en lang og kjedelig høstferie i oktobermørket. Orkdal kommune har sørget for et rikholdig tilbud under navnet HøstOrkdal.

Her kan barn og unge mellom 10 og 18 år velge mellom aktiviteter hver dag gjennom høstferien. Mandag er det aktivitetsdag med Orkdal hundeklubb, mens tirsdagen er satt av til klatring i klatrehallen. Onsdag er det paintball på programmet på formiddagen, mens ungdomsklubben Synt'n har åpent om kvelden.

Torsdag og fredag byr kommunen på matlagingskurs på Orkanger barneskole. Fredag blir det også kinotilbud. Da vises «Kaptein supertruse» og «Grusomme meg 3» på Orkdal kino. Også fredag holder ungdomsklubben åpent på kvelden.