Ekstremt mye elg på E6

E6

Bilister som skal kjøre E6 over Dovre, kan merke seg at det er mye elg som krysser veien for tida.

— Vi har mottatt meldinger om at det er ekstremt og unormalt mye. Vi baserer meldingene på folk som kjører til og fra jobb, og nå er vi kommet dit at det er skumt og at de kan være vanskelig å få øye på i tide. Den store tettheten er påvist mellom Dovre og Dombås, sier lensmann Finn Skårsmoen ved Oppdal lensmannskontor.

Han oppfordrer bilister som skal kjøre E6 over Dovre - en strekning der også farten kan være høy - til å være oppmerksom.

Ellers mottok politiet onsdag formiddag melding om viltpåkjørsel på Fv 700, ca. én kilometer nord for Merk bru. Bilen ble påført skader i fronten, og viltnemnda ble varslet om dyret som løp videre etter påkjørselen.