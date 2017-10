Nå kan du få omvisning

Denne lørdagen og de tre neste blir det guiding i Thams-paviljongen.

- Vi legger opp til guiding fire lørdager framover, fra og med lørdag 7. oktober, forteller Olav Sigurd Kvaale - en av ildsjelene i Prosjekt heimatt.

For en måned siden ble Thams-paviljongen åpnet med pomp og prakt, og et tusentalls mennesker trakk til Bårdshaug-parken for å se den ferdige paviljongen.

Men fortsatt er det mange som ikke har fått se det vakre bygget, i alle fall ikke fra innsiden. Det blir det mulighet for nå.

Får historien

I tre timer midt på dagen vil det bli guiding i fire lørdager på rad. Hver guiding vil ta en halv time, og da får man omvisning både ute og inne, samt at man får høre historien om paviljongen.

- Det er bare å møte opp i parken ved paviljongen, og det er Bjørn Krokdal som tar seg av omvisninga og historiefortellinga denne helga. Vi kommer til å ta en liten sum i betaling, for det er slikt som dette og arrangement vi må leve av i årene som kommer, forteller Kvaale.

Konfirmasjoner og bryllup

Det er nemlig folkene bakt Prosjekt heimatt, nå omdøpt til Thams-paviljongens støtteforening, som har driftsansvaret for paviljongen.

- Den eneste inntektskilden vi kan ha, er å ta inngangsbillett samt å leie ut lokalet. Vi har allerede bestilling på over 20 arrangement. Det skal for eksempel være flere bursdager og konfirmasjoner, og vi venter at det blir en del vielser neste år når kommunene overtar ansvaret for borgerlig vigsel, sier Kvaale.

- Som et eventyr

Folk som tropper opp for å få med seg guidinga, vil få se håndverk av ypperste klasse, både utendørs og innendørs.

- Vi setter veldig pris på den store interessen. Det er nærmest et eventyr å oppleve at folk setter så stor pris på å ha fått paviljongen heimatt. Nå ønsker vi å vise den fram, og vi vet er det er mange som er interessert.