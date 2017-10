Fra havn til arter

Einar M. Hjorthol er ansatt som ny direktør i Artsdatabanken. Han starter i jobben 4. desember.

-Jeg er glad for at Hjorthol har takket ja til stillingen som direktør for Artsdatabanken. Hans bakgrunn som leder i ulike virksomheter gjør meg sikker på at han vil bidra til å ytterligere utvikle Artsdatabanken i årene som kommer, sier Bror Yngve Rahm, styreleder i Artsdatabanken.

Teknologibakgrunn

58 år gamle Hjorthol sa i slutten av mai opp stillingen som havnedirektør i Trondheim Havn.

Før jobben som havnedirektør var han dekan ved avdeling for teknologi ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), og administrerende direktør ved Microplast i Stjørdal.

Han har også vært administrerende direktør i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Ellers har han jobbet i 10 år hos Peterson på Ranheim i ulike lederstillinger.

Kunnskapsleverandør

Hjorthol er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i prosess-simulering.

- Artsdatabanken har en viktig rolle som nasjonal kunnskapsleverandør. Jeg gleder meg til å videreføre den sammen med mine nye medarbeidere, sier Einar M. Hjorthol. Han tar over stafettpinnen etter Nils Valland som har vært konstituert direktør siden Ivar Myklebust sluttet i september i år, etter over 12 år i direktørstolen.