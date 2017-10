- Som et ledd i Orkland kommunenes brannforebyggende arbeid tilbyr nå kommunene gratis hjemmebesøk hvor vi sammen med beboer gjennomfører en sikkerhetssjekk i boligen, opplyser brannmester Marius Wærdahl.

Sikkerhetssjekken inneholder i hovedsak punkter innenfor brannsikkerhet, men oppdager også om det er behov for annen bistand og/eller tilrettelagt velferdsteknologi som kan bidra til et tryggere hjem. Brannvesenet oppfordrer nå innbyggerne, og særlig pårørende til å benytte seg av dette tilbudet.

Nasjonal statistikk

Sikkerhetssjekken gjennomføres av kommunenes helse- og omsorgstjenester og brann- og feiertjenesten. Alle har taushetsplikt og opplysningene blir behandlet konfidensielt.

- Satsingen opp imot risikoutsatte grupper skjer som følge av en nasjonal statistikk der risikoutsatte grupper er overrepresentert i branner med dødelig utfall. Hele 3 av 4 personer som omkommer i brann er i disse gruppene, sier Wærdahl.

- Vi ser også at personer over 70 år har høyre risiko for å omkomme i brann. Økende alder følges ofte av en eller flere funksjonsnedsettelser som kan utgjøre en risiko for og ved brann. Det kan være vanskelig å høre røykvarsler eller å handle riktig og raskt nok i en brannsituasjon. Samtidig ser vi en trend at stadig flere eldre bor hjemme lenger enn før, desto viktigere er det for oss å møtes på hjemmebane, legger han til.

Flyktninger og arbeidsinnvandrere

Det er i hovedsak eldre, pleie- og omsorgstrengende, rus og psykiatri og personer med nedsatt funksjonsevne og kognitiv svikt som særlig er utsatt for brann.

- Men også flyktninger og arbeidsinnvandrere vil være en del av satsingen. Disse ønsker vi nå å komme i kontakt med, slik at vi sammen kan bedre brannsikkerheten i hjemmet, sier Wærdahl.