Håper bruer er på plass i kveld

Vingvågbrua og Djupåbrua er stengt som følge av raset søndag. Statens vegvesen har rekvirert to bruer fra Forsvarets beredskapslager i Molde som midlertidige løsninger.

— De lastes nå opp og transporteres til Snillfjord er siste informasjon vi har mottatt. Dette er såkalte Baileybruer som Forsvaret benytter for rask framrykning når bruer er borte, forteller overingeniør Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen.

Aldri opplevd maken

Bruene er enkle å få på plass.

— Dette er en enkel operasjon som ikke er tidkrevende. Du kan godt si det er bruer som er bygd for fart, sier Rødal.

Han var selv til stede da nedbøren herjet med veinettet søndag.

— Jeg har aldri før opplevd så ekstrem nødbør. Samtidig var den veldig lokal. Hitra opplevde for eksempel ikke slike tilstander.

Dette var også årsaken til at gamle og solide konstruksjoner som Vingvåg- og Djupåbrua ble påført skader som gjør at de må skiftes.

— Vi får komme tilbake på hva som blir den permanente løsningen på veien, sier Rødal.

Tre punkter på Fv 291, som går fra Vaslag på Fv 714 til Kongensvoll, ble rammet som følge av uværet.

Ordnet båt og buss

Snillfjord kommune samlet kriseteam søndag.

— Jeg som ordfører, rådmann, kommunalsjefer og sekretariat var samlet på rådhuset sammen med politiet, sier ordfører John Lernes.

Situasjonen handlet mest om å få på plass praktiske løsninger.

— Det var heldigvis ikke en situasjon der det var fare for liv og helse. Derfor kunne vi konsentrere oss om å få hyttefolk hjem. Dette løste vi ved å rekvirere båt fra Kongensvoll til Fenes. Der ventet en buss som kjørte til Trondheim. Vi mottok tilbakemelding om at i alt 12 personer måtte hjem på grunn av jobbsituasjon. Andre blir trolig værende til veiforbindelsen er på plass igjen, sier Lernes.

Han hadde mandag formiddag mottatt samme informasjon som det Jan Ivar Rødal fortalte ovenfor: Midlertidige bruløsninger er trolig på plass i løpet av mandag kveld.

Vet aldri omfanget

Snillfjord kommune tok seg altså av den akutte fasen helt i starten. Nå overlater han saken til Statens vegvesen.

— Sør-Trøndelag fylkeskommune som veieier håndterer nå dette videre. Jeg føler at vi som kommune håndterte situasjonen greit på søndag. Men alt blir selvsagt mye enklere å håndtere når vi ikke er i en situasjon der det er snakk om at personer er i fare.

— Var dere forberedt på at noe slikt kunne skje på denne veien?

— Vi vet at sånt kan skje, men man er aldri forberedt på når det skjer og i hvor stort omfang, sier Lernes.

Ventet på geolog

Han presiserer at ventetida før det ble satt på trafikk over selve rasstedet, forklares med at de måtte vente på geolog.

— Vi kan ikke åpne for trafikk før geolog har godkjent tiltaket. Derfor ble det noe venting, sier han.

Jan Ivar Rødal opplyser at fyllinga over rasstedet var på plass mellom klokka 14 og 15 søndag.

