Politiet etterlyser tips etter innbrudd

Fredag klokka 17 fikk politiet melding om et innbrudd i en bolig i Hølåndvegen i Buvika. Det er forsvunnet to kameraer, to nettbrett og en PC.

- Mest sannsynlig har det skjedd på dagtid, siden det ble meldt til oss på ettermiddagen. Vi har foretatt en åstedsundersøkelse, og er avhengig av spor eller opplysninger for å finne ut hvem som har gjort dette, sier fungerende lensmann Randi Fagerholt.

Politiet er interessert i tips om observasjoner av ukjente personer eller biler i området.