Ønsker tips etter hærverk

Politiet er interessert i tips etter at det torsdag kveld i forrige uke ble gjort hærverk i Hemnehallen.

Da hadde en eller flere personer åpnet to vannkraner på et toalett i hovedetasjen. Avløpet ble tettet med papir. Vannet sto på i minst én time, og det spredte seg til flere rom og trengte ned i garderobeanlegget i etasjen under. Et område på ca. 150 kvadratmeter i to etasjer ble utsatt for vannskader.

Hemne kommune, som eier Hemnehallen, har anmeldt forholdet. De avventer rapport fra takstmann når det gjelder spørsmål om det er skader inne i vegger og gulv/tak. Konklusjon fra takstmann vil også gi svar på om det blir behov for å gjøre reparasjoner og i neste omgang stenge hallen.

Basert på tillit

— Vi er interessert i tips om observasjoner i og rundt hallen den aktuelle kvelden, sier lensmann Anette Ertvåg ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

Hemnehallen er åpen til alle tider når det pågår trening eller er arrangement i hallen. Kommunen ønsker å opprettholde et slikt åpenhetsprinsipp og vil helst ikke innføre tiltak med stenging.

— Bruk av Hemnehallen er basert på tillit, og det er synd at noen i dette tilfellet misbrukte denne tilliten, sier Svein Roger Karlsen, avdelingsleder for drift ved Tekniske tjenester i Hemne kommune.

Har nylig skiftet tak

Hærverket som førte til vannskader, skjedde bare kort tid etter at Hemne kommune hadde brukt 300 000 kroner på å skifte tak på hallen som følge av vannlekkasje.

