Jobbet i hele natt med berging av semitrailer

Ulykken på E39 i Skjenalddalen i Orkdal skjedde like etter klokken 18 tirsdag.

- Kjøretøyet kom litt for langt utpå veiskuldra, som da ga etter. Dermed bar det utfor veien, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Måtte lastet om

To bergingsbiler jobbet tirsdag med å få vogntoget på veien. I en time fra klokken 21.15 ble veien helt stengt, mens det etter det ble åpnet to felt mens arbeidet fortsatte.

- Siden man måtte laste om bilen, har bergingen tatt hele natta. Ett felt er åpent, så det går an å passere for all trafikk, sier Hollingen, som mener området skal være ryddet før trafikken tar seg opp onsdag morgen.

Lastet med gjødsel

Vogntoget ligger halvveis utfor veien på høyre side når man kommer fra Råbygda. Den er lastet med gjødsel, men ifølge bergingsmannskaper på stedet er det ingen lekkasjer.

Det er løs kant langs veien, og det er trolig årsaken til utforkjøringa. Det var ikke glatt på stedet.