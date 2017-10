Vogntog utfor veien på E39 - veien stenges

Nyheter

Et vogntog har tirsdag kveld havnet delvis utfor veien på E39 i Skjenalddalen i Orkdal. To bergingsbiler jobber for å få vogntoget på veien, og det meldes at veien vil bli helt stengt når bergingsarbeidet settes i gang.

- Vi regner med å stenge veien helt rundt klokka 21.30, og da vil det bli stengt i minst tre kvarter. Det kan ta lengre tid også, sier en av bergingsmannskapene til ST.

Løs kant

Vogntoget ligger halvveis utfor veien på høyre side når man kommer fra Råbygda. Den er lastet med gjødsel, men ifølge bergingsmannskaper på stedet er det ingen lekkasjer.

Det er løs kant langs veien, og det er trolig årsaken til utforkjøringa.

Det var ikke glatt på stedet.