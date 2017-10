UKA vender blikket fremover

Nyheter

I en pressemelding fra UKA, kan vi lese at UKA inviterer til en ny tradisjon: UKA Technology Conference. Dette er et arrangement for alle som er ute etter å bli inspirert av innovasjon og teknologi.

Ønsker å engasjere

UKA Technology Conference sitt mål er å engasjere studenter, politikere, akademikere, økonomer, gründere og andre mennesker til å bruke vitenskap, innovasjon og ikke minst teknologi til å løse dagens og morgendagens globale utfordringer. Temaet for konferansen vil være «Innovasjon for en bærekraftig framtid», der matproduksjon, økonomi, kunstig intelligens og entreprenørskap vil være i fokus.

Årets headliner er ingen ringere enn co-founder og CEO for verdens største crowdfunding-plattform, Kickstarter, som også går under navnet Yancy Strickler. Ideen bak Kickstarter var å gi muligheten for nystartere og gründere til å realisere ideene sine uten å være bundet av konvensjonelle investorordninger. Dette har mildt sagt vært en stor suksess. Siden oppstarten i 2009 har 14 millioner mennesker støttet over 130 000 prosjekter med totalt 3,3 milliarder dollar.

Det vil også være flere andre inspirerende personligheter til stede i teltet.

Nasjonal talsperson fra Miljøpartiet de Grønne, Une Bastholm er en av disse. Som stortingsrepresentant og politiker er hun svært opptatt av forbrukerspørsmål og næringspolitikk. Hun har lenge vært aktiv i en rekke organisasjoner som Framtiden i Våre Hender, AUF og naturvernforbundet. Une har faktisk også bakgrunn i gründervirksomhet, ettersom hun har vært co-founder av en miljøvennlig og bærekraftig dagligvarehandel i Trondheim.

Har tatt Norge med storm

UKA har også glede av å presentere Eirik Rime, CEO av selskapet Tise til konferansen. Tise er en app som har tatt Norge med storm. Appen er et produkt av startupen til to tidligere studenter ved industriell økonomi ved NTNU, Eirik Rime og Axel Næss. Appen brukes hovedsakelig som markedsplass for bruktmote, og kan sees på som en hybrid mellom tradisjonelle kjøp- og salgssider som Finn og sosiale medier som Instagram, og har vist seg å være et meget konkurransedyktig produkt.

Og listen over aktuelle personer slutter ikke her. Alt fra futurister, personligheter innen politikk, teknologi og gründervirksomhet, programledere, forskere og mer til. Det vil også arrangeres stands med bedrifter, studentorganisasjoner og start-ups som vil fylle teltet, og i løpet av dagen vil det bli avholdt flere spennende foredrag. Det vil også være en kåring av Trondheims mest lovende startup sammen med Spark* NTNU.

UKA sier selv at dette blir en dag man ikke vil gå glipp av, og det kan man jo lett forstå.