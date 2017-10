Nyheter

Like etter klokken 20 onsdag kveld mistet 2800 kunder både internett- og tv-signalet i flere kommuner sør for Trondheim. Årsaken var at en stolpe langs E39 mellom Melhus og Heimdal ble nedkjørt.

De som mistet signalet onsdag kveld var ifølge adressa.no Telenors bredbåndskunder i Rennebu, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun og Klæbu.

Feilen ble rettet klokka 03.50 natt til torsdag.