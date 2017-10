Forstår at øving på blålyskjøring kan skape irritasjon

Nyheter

I perioden fram til 3. november skal kommende politimenn og -kvinner ha opplæring i utrykningskjøring i Sør-Trøndelag.

11. september startet Politihøgskolen opplæring i utrykningskjøring for politistudenter med kurs i Nord-Trøndelag. Der ble kursene avsluttet 6. oktober.

Mandag denne uka startet samme kurset i Trondheim og Sør-Trøndelag, inkludert orkdalsregionen og omegn. Det betyr at du jevnlig i tida fram mot 3. november vil se og høre politibiler i stor fart, med blinkende blålys og sirener.

Politiet ber om at bilister tar hensyn til øvelseskjøringa og slipper utrykningskjøretøyene fram i trafikken.

Utdanningsledelsen understreker at den har forståelse for at øvelseskjøringa kan skape noe irritasjon. Samtidig påpekes det at det er nødvendig for å få utdannet framtidige politifolk og gode utrykningssjåfører.