Kjørte på åtte dyr på halvannet døgn

Nyheter

På denne tida av året øker risikoen for å kollidere med et dyr på veien. Spesielt i grålysningen tidlig på morgenen og når det begynner å bli mørkt på kvelden er utsatte tidspunkter for krasj.

Mellom klokka 22 på tirsdag kveld og 09 torsdag morgen mottok politiet åtte meldinger om dyrepåkjørsler. Heldigvis er det ikke rapportert om personskader.

- Det var snakk om hjort, elg og rådyr. Meldingene kom fra Orkdal, Meldal Skaun, Hemne og Snillfjord, forteller Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

- Så det gjelder å passe på i trafikken nå?

- Det gjør det jo alltid! Men man må være ekstra oppmerksom på dyr i veibanen på denne tida av året, sier han.