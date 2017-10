- Den fine fyren da, med den stemmen!

Nyheter

Thomas Løseth fra Orkdal er videre i The Voice. Han var en av de to på Lene Marlins fem mann store lag som fikk flest stemmer fra seerne.

Har overrasket mange

Thomas Løseth, som for mange i det trønderske musikkmiljøet er kjent som en rockeartist, har gjennom The Voice overrasket mange med sin nydelige, såre og følsomme stemme.

Under fredagens direktesending viste han enda en gang at han er en vokalist av stort format., og Thomas Løseths mentor, Lene Marlin, var tydelig berørt av Thomas Løseths tolking av Damien Rice-perlen The Blougher's Daughter.

Marlin måtte tørke tårer, og sammen med to av de andre mentorene reiste hun seg for å applaudere orkdalingen da han var ferdig.

Harket var den eneste som ble sittende.

- Magi, rett og slett

Dette var den første direktesendte The Voice-sendinga denne høsten, og det gjorde ikke Thomas Løseths nerver mindre påtrengende. Men Løseth hadde full kontroll da han kom på scenen. I The Blougher's Daughter fikk han vist fram både sårheten og styrken i stemmen sin, noe som gikk rett hjem hos både mentorene og publikum.

- Det å se deg bare står der og tar det helt ned sånn; vi var med deg hele veien. Det er bare magi, rett og slett. Jeg synes det du gjorde der, var helt hinsides.