- Det var aldri dramatisk

Brannvesenet i Orkdal fikk lørdag morgen melding om brann i ovnshallen hos Washington Mills på Grønøra.

- Vi rykket ut da klokka 05.58. Da gikk meldinga ut på at det var brann i ovnshallen, hvor ovner var i bruk i forbindelse med et prøveprosjekt, forteller innsatsleder Kjell Morten Hansen.

Washington Mills' eget industribrannvern hadde allerede rykket ut da brannvesenets folk kom.

- De hadde fått ut slanger og strålerør, og vi gikk opp på taket og slokte fra oversiden hvor vi fikk slokket med et pulverapparat. Vi var framme 06.03, og var ferdig klokka 06.19. Så vi brukte bare et drøyt kvarter, forteller Hansen som presiserer at det aldri var dramatisk.

- Har dere noen formening om brannårsak?

- Nei, men brannen hadde nok forbindelse med den ene ovnen, uten at vi vet noe mer om det nå.