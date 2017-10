Nyheter

Meldingen kom branntilløp i taket til Washington Mills på Orkanger kom inn klokken 05.50.

- Branntilløpet er innvendig i en produksjonshall, sier vaktleder Roger Gjersvold ved 110-sentralen.

Klokken 06.19 melder politiet at en mindre brann er slukket, og at brannvesenet har kontroll. Det var ikke behov for evakuering.

Washington Mills holder til i Grønøra-området. Produsenten av silisiumkarbid har 140 arbeidsplasser.