Jeger funnet død

Nyheter

Jegeren som har vært savnet fra området ved Kårvatnet lørdag, ble funnet omkommet klokka 21.22.

Han ble funnet ved vannkanten, sørøst for Kårvatnet. Det var en hundefører som fant den savnede jegeren.

Vondt i fot

Jaktkompisene var sist i kontakt med mannen klokka ti lørdag formiddag. Da ga han uttrykk for at han hadde vondt i en fot, og at han derfor ville dra hjem.

Ifølge politiet ble jegeren funnet bare et par hundre meter fra parkeringsplassen, der bilen hans sto.

Mannen, som var i 60-årene, var bosatt i Kvanne i Surnadal.

Søkte med hunder

Politiet fikk melding fra jaktlaget om den savnede jegeren klokka 17.15 lørdag ettermiddag. Det ble rykket ut med hundepatrulje. I tillegg stilte Røde kors med 18 mann og flere ATV-er.

Sea King rykket også ut fra Ørland, men måtte gjøre vendereis på grunn av dårlig vær.

Letinga var konsentrert om området øst for Kårvatnet, og mannen ble altså funnet rett ved vannet.

De pårørende er varslet.