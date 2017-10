Åpning av Gammelosveien: seks mot én

Nyheter

Teknikkutvalget vedtok onsdag å åpne Gammelosveien for fri ferdsel. Seks representanter stemte for åpning, mens Bjørn Johan Vullum fra Småbylista stemte imot.

Vullum ønsket å utsette saken inntil man hadde et bedre beslutningsgrunnlag.

Skal oppgraderes

I vedtaket heter det at Gammelosveien skal oppgraderes og asfalteres, ikke minst fordi ujevnheter i veien er sterkt medvirkende til støyen.

Det er allerede satt av 1,5 millioner kroner til formålet. De resterende 700 000 som trengs, vil bli vurdert i forbindelse med budsjettet for 2018.

Utvalgsleder Heidi Vatn sier til ST at hun vil jobbe for at disse pengene kommer inn i budsjettet.

Avgjøres 25. oktober

Det er kommunestyret som fatter den endelige avgjørelsen om åpning av Gammelosveien. Det skjer førstkommende onsdag.

Dersom konklusjonen der blir den samme som i teknikkutvalget, vil veien bli åpnet for fri ferdsel i løpet av kort tid.