Går for leie av brakker

Nyheter

Formannskapet i Skaun vedtok torsdag å gå for leie av brakker til Viggja oppvekstsenter, slik rådmannen hadde foreslått. Vedtaket ble gjort mot ordfører Jon P. Husby og Mildrid Gimsengs (begge Sp) samt Siri Grøttjords (Ap) stemmer, som foreslo kjøp av brakker. Aps Eivind Stende stemte for leie, slik han også gjorde da saken var oppe i Helse, oppvekst og kulturutvalget (HOKU).

Kommunestyret i Skaun har tidligere bevilget to millioner kroner til å utvide undervisningslokalene ved Viggja oppvekstsenter i form av brakker, men politikerne har så langt ikke klart å bli enige om de skal gå for en langsiktig investering der de kjøper brakker til skolen, eller om de skal leie brakkene for en begrenset periode.

Leder for helse- oppvekst og kulturutvalget i Skaun (HOKU), Espen Tørseth (SV), hevdet tidligere denne måndeden at det foregikk en skjult debatt om skolestruktur da både Aps representanter i HOKU sammen med opposisjonen stemte for å leie brakker, i stedet for å kjøpe slik han foreslo. EIvind Stende, som i HOKU stemte for leie, understreket i formannskapet at han stemte for leie i stedet for kjøp for å spare tid.

- Det var i april i 2016 at HOKU var på befaring på Viggja. Der ble vi enige om å gjøre noe for å løse utfordringene vi har der. Nå har det tatt 1,5 år, og skal vi kjøpe vil det gå enda lengre tid. Vi ville ha fremgang i prosessen, derfor stemte vi som vi gjorde, sa Stende.

Saken blir endelig avgjort i kommunestyret.