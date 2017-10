Har ikke penger til å asfaltere hele veibredden

Nyheter

Mandag 25. september startet arbeidet med å sette opp nytt rekkverk i Sundlibakkan i Orkdal. Dette er fylkesvei 407, som går mellom Fannrem og Lauvåsen.

Det har i årevis vært store setninger i veibanen flere steder på strekningen, men det største problemet var at autovernet har pekt rett ut og hengt nærmest i løse lufta, spesielt på toppen av Sundlibakkan.

Følgende ble gjort: Masser ble skiftes ut på den ytterste meteren på veikanten. De ustabile massene ble gravd bort og erstattet med pukk. Deretter ble det satt opp nytt rekkverk.

Det var NCC som forsterket veikanten, mens selve rekkverket var det firmaet Gjerde som tok seg av.

Nå ser rekkverket bra ut der oppe. Men bilister som regelmessig ferdes på veien, påpeker at det kun er asfaltert på halve veibredden langs det nye rekkverket. Hvorfor ble det ikke asfaltert over hele veien når utstyret var der?

- Vi ble kun bedt om å forsterke veikanten. Det var bestillingen fra vegvesenet, sier Gro Hege Viberg, prosjektleder i NCC.

Bjørn Erik Storstein, byggeleder i vegveset, forteller at årsaken til at ikke alt ble asfaltert, til tross for hull og sprekker i veibanen langs det nye rekkverket, er mangel på penger.

- Denne veistrekningen er ikke prioritert, sier han.

Storstein forteller at ny asfalt på hele veibredden, kantforsterkning og nytt rekkverk fra toppen av Sundlibakkan og én kilometer nedover, viser en skissert kostnad på 2,5 millioner kroner.

- Fylkeskommunen (veieier) prioriterer veier med større trafikk enn fylkesvei 407, sier han.

- Hvor mye ble brukt på nytt rekkverk og kantforsterkning øverst i bakkene?

- Cirka 350 000 kroner, svarer han og poengterer at det ikke blir gjort noe mer i Sundlibakkan i nær framtid, verken i år eller neste år.