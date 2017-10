Kjørte bil i rusa tilstand

Nyheter

Orkdal

En mann i 20-åra bosatt i Orkdal, er dømt til en betinget fengselsstraff på 18 dager med en prøvetid på to år for ruskjøring.

Han sto i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for å ha kjørt bil, til tross for at han var påvirket av THC, som er virkestoffet i cannabis. Dermed ble han også tiltalt for bruk av cannabis. Dette skjedde for over et år siden. Ruspåvirkningen tilsvarer over 0,5 i promille.

I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten poengterer risikoen ved å kjøre i ruspåvirket tilstand, noe som er skjerpende i dommen. Det samme er det faktum at han også tidligere er straffet for både narkotika- og trafikklovbrudd. Det er formildende at han har erkjent forholdet, og at saken har hatt en liggetid på ca. seks måneder hos politiet.

I tillegg til en betinget fengselsstraff, er han dømt til å betale ei bot på 15 000 kroner, og han er fradømt førerretten for en periode på 12 måneder. Han må ta ny, full førerprøve om han ønsker å gjenerverve førerretten.

Mannen vedtok dommen på stedet.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300