Navnet er bestemt

Hemne/Halsa/Snillfjord (Heim)

Navnet blir Heim. Det vedtok fellesnemnda for Hemne, Halsa og Snillfjord med 13 mot 2 stemmer mandag. Dersom kommunaldepartementet ikke har noen innvendinger, vil dette bli det nye navnet på storkommunen fra 1. januar 2020.

Tre argumenter

Ordfører Odd Jarle Svanem i Hemne er leder i fellesnemnda. Han innrømmer at det var en vanskelig sak.

— Jeg tok ordet i en langvarig debatt og innrømmet at jeg sleit med tanken på at Hemne forsvinner fra kartet som kommunenavn, sier Svanem.

— Hva stemte du?

— Jeg stemte Heim av tre årsaker. For det første har det med samarbeidsklimaet å gjøre. Så har vi en intensjonsavtale som sier at vi skal ha et nytt navn på den nye kommunen. En slik avtale ønsket jeg ikke å bidra til å bryte. For det tredje er Heim et navn som signaliserer at alle de tre kommunene går inn i en ny kommune. Å beholde Hemne-navnet kunne lett ha blitt oppfatta som en utvidelse av Hemne. Det blir også feil, sier han.

Født i Heim kommune

For hemnværingene er Heim godt kjent som kommunenavn fram til 1964.

— For mange i Hemne er Heim i dag ei grend, men innbyggerne i de to andre kommunene mener Heim er et greit navn fordi de ikke har noe forhold til det.

Selv bodde Svanem i gamle Heim kommune i åtte år.

— Men det er helt irrelevant til det jeg stemte. Det har ingenting med saken å gjøre, sier han.

«Hemne-delegasjonen» i fellesnemnda ville heller ikke ha nådd fram om de sto samlet om Hemne.

— De tre kommunene har fem medlemmer hver i fellesnemnda, sier Svanem.

Disse gikk for Hemne

Navnet på nykommunen har ikke vært noe stort tema før inntil i det siste. Flere har uttalt at navn er «uviktig», i betydninga at det er andre ting som må på plass før navnet blir drøftet.

— Viser det seg likevel at navn faktisk er veldig viktig i en slik sak?

— Navn er viktig for mange. Selv har jeg sagt at jeg skal leve godt med et helt nytt navn, uansett hva det blir. Men det kjennes trist at Hemne forsvinner, det må jeg tilstå. Da er det greit å vite at flere både bedrifter og lag/organisasjoner fortsatt vil beholde Hemne som en del av navnet sitt, på samme måte som bedrifter og lag/organisasjoner i Halsa og Snillfjord vil beholde sine navn.

Svein Ustad og Håvard Stamnestrø var for øvrig de to i fellesnemnda som stemte for å beholde Hemne-navnet.

