Halloween-fest i samfunnshuset

Lørdag ettermiddag og kveld 28. oktober arrangerer styret i Skaun samfunnshus halloween-party i "huset". Det er for barn i alderen null år og opp til og med 7.trinn på barneskolen.

- Dette er fjerde året vi arrangerer halloween i samfunnshuset, forteller styreleder Torunn Jacobsen.

Lokalet blir pyntet med halloween-effekter, og i tillegg blir det blant annet tilbud om diskotek, ansiktsmaling, kiosksalg og premiering for skumleste, søteste og mest originale kostyme.

- Vi oppfordrer foreldrene til barn under ti år om å være til stede under arrangementet, sier Jacobsen.

Alle, uansett geografisk bosted, er velkommen til Skaun samfunnshus kommende lørdag.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger på halloween-festene våre, og mange foreldre sier at det er like greit at de samles her noen timer i stedet for at de går rundt på dører i nabolaget og ber om godteri, sier styrelederen.