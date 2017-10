Uoppmerksom bak rattet – arbeidsgiver rammes

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i STs nedslagsfelt må klare seg uten førerkort i tre måneder etter en hendelse i trafikken i august i år.

Mannen var ifølge dommen ikke tilstrekkelig oppmerksom da han ikke oppdaget i tide at trafikken foran på veien plutselig stoppet opp. Han kjørte da inn i forangående kjøretøy og det oppsto materielle skader, men ingen personskader. Årsaken til at han var uoppmerksom var at han skulle legge fra seg ei drikkeflaske.

Mannen er ansatt i et firma med få ansatte, og de er alle avhengig av bil i tjenesten. De kjører også relativt lange strekninger for å utføre sine oppdrag. En attest fra arbeidsgiver forelagt retten, tilsier at situasjonen for firmaet blir håpløs om en ansatt blir uten førerkort.

Retten har vurdert dette, men har kommet fram til at siktede ikke rammes hardere enn andre i tilsvarende situasjon. Det understrekes at hensynet til likebehandling og trafikksikkerhet veier tyngre. Derfor skal det særdeles «god grunn» til for at en domstol avviker fra minstetiden når det gjelder tap av førerretten.

Det skjer kun i unntakstilfeller, går det fram av dommen.

I tillegg til tap av førerretten for en periode på tre måneder, ble mannen ilagt ei bot på 6000 kroner. Han vedtok dommen på stedet.

